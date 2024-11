Pallanuoto, Catania rompe l'incantesimo: vince la prima partita a due secondi dalla fine

Una gara per cuori forti, quella vinta dalla Nuoto Catania sull'Onda Forte Roma e risolta a due secondi dalla fine grazie al gol vittoria, una magia al volo, di capitan Giorgio Torrisi a due secondi dalla fine.

È la prima vittoria nel campionato di A1 di pallanuoto per Catania, dopo tre sconfitte.

Dopo un equilibrio iniziale, a metà terzo arriva il massimo vantaggio (7-4) in favore degli etnei.La formazione romana, però, non si perde d'animo e ribalta fino al 10-12 di metà quarto tempo. Il Catania di coach Dato recupera due gol in un minuto e poi sigla il definitivo 14-13 a due secondi dal termine.

Al termine del match è Capitan Giorgio Torrisi a commentare i primi tre punti stagionali: "Durante la settimana ci siamo detti che dovevamo dare di più rispetto alle scorse partite. Non era importante come… l'importante oggi era solo vincere. Questa vittoria l'abbiamo meritata ma potevamo fare sicuramente meglio e chiuderla molto prima".