Ucciso nel Napoletano: veglia di preghiera a San Sebastiano

Una folla di amici e parenti di Santo Romano, il 19enne incensurato ucciso da un colpo di arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), si è radunata poco fa all' esterno del Municipio del Comune vesuviano. In tantissimi hanno voluto partecipare al dolore non solo della famiglia ma di un intero comune.

La madre di Santo Romano, con accanto l'altro figlio, si sono stretti nel dolore ricordando il 19enne. Da lì amici e parenti si sono mossi verso il Santuario diocesano di San Sebastiano Martire dove c'è stata una veglia di preghiera. Molti hanno urlato ripetutamente il nome 'Santo' e in tanti, la zia del 19enne ma anche gli amici, hanno chiesto certezza della pena.

Nella sede del Municipio si è anche svolto un comitato per l' ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Michele di Bari.