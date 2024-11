Esplosione in un'abitazione del Barese: un morto

Un uomo di 57 anni è morto questa mattina a Trinitapoli, nel nord Barese, a causa della esplosione delle condutture del gas che servono la sua abitazione.

E' accaduto intorno alle 7:30 quando il 57enne, ha raggiunto la cucina e ha acceso un fornello. L'accensione ha provocato la violenta deflagrazione: la vittima è stata sbalzata all'esterno dell'appartamento attraverso una finestra. La moglie della vittima, che si trovava in un'altra stanza, è illesa. Con ogni probabilità, nelle condutture si sarebbe creato un accumulo di gas che ha provocato lo scoppio. L'intero stabile, che si trova non lontano dal centro cittadino, a scopo precauzionale è stato evacuato e sono in corso da parte dei vigili del fuoco verifiche sulla agibilità. Indagano i carabinieri.