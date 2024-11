Maia Sandu vince le elezioni in Moldova e si conferma europeista

Maia Sandu si conferma presidente della Moldova, sconfiggendo l'ex procuratore generale filorusso Alexandr Stoianoglo del Partito socialista. Con lo scrutinio del 98 per cento dei voti, la presidente filoeuropea si è infatti aggiudicata il 54 per cento delle preferenze, come ha reso noto la commissione elettorale moldava. Stoianoglo ha invece ottenuto circa il 45 per cento dei voti. L'affluenza alle urne è stata più alta rispetto al primo turno del 20 ottobre, con oltre il 54 degli elettori che ha votato. ''Moldova, oggi avete vinto. Insieme, abbiamo dimostrato la forza della nostra unità, della democrazia e l'impegno per un futuro dignitoso", ha scritto Sandu su X. "Grazie, cari moldavi, in patria e all'estero. Camminate con orgoglio: siete libertà, speranza e resilienza. Sono orgogliosa di servire tutti voi'', ha aggiunto.