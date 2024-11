Incidente stradale a Praia a mare: morta una ragazza di 18 anni

Francesca Riente, 18 anni, e' morta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale 18 nel comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Da quanto e' stato ricostruito la ragazza era a bordo di una moto. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. La giovane di Praia a mare e' stata immediatamente trasportata in ospedale, ma per lei purtroppo non c'e' stato nulla da fare. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.