Pachino, custodiva mobili altrui poi li vendeva: denunciato per furto

Agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato un uomo di 68 anni per furto e simulazione di reato.

Il sessantottenne aveva affittato il proprio deposito per custodire dei mobili di proprietà di un’altra persona, in particolare una cucina componibile del valore di oltre 16 mila euro.

All’insaputa del proprietario dei beni, il denunciato se ne appropriava e li vendeva ad altri ignari compratori simulando l’avvenuto furto di tutti i mobili.

(foto archivio)