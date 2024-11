Due sbarchi di migranti sulla terraferma a Lampedusa: arrivate 118 persone

Due sbarchi direttamente sulla terraferma e due imbarcazioni soccorse, al largo, dalle motovedette della guardia costiera e dell'assetto Frontex.

Sono complessivamente 118 i migranti giunti, fra la notte e l'alba, a Lampedusa dove all'hotspot ci sono, dopo il trasferimento di ieri sera di 151 persone, 135 ospiti.

I primi a giungere a molo Favarolo, dopo che il barchino sul quale viaggiavano era salpato da Tajoura in Libia, sono stati 27 (10 donne e 4 minori) sudanesi, tunisini e siriani che hanno riferito d'aver pagato 7mila dinari libici per la traversata.

I carabinieri hanno bloccato, in via Cameroni, 42 egiziani, pakistani, afghani e siriani che sarebbero partiti da Sabratha, in Libia. La carretta utilizzata per arrivare direttamente sulla costa di Lampedusa non è stata ancora ritrovata. Una motovedetta di Frontex, alle 4,40, ha sbarcato 36 bengalesi, egiziani e marocchini, anche loro partiti dalla Libia, da Tripoli per la precisione. I militari della tenenza della guardia di finanza hanno infine bloccato 13 (1 donna) egiziani, sudanesi e siriani che sono riusciti a giungere, con un barchino di 10 metri salpato a loro dire da Sabratha, sulla spiaggia della Guitgia.