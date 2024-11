Violate le prescrizioni della libertà vigilata: 35enne denunciato a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno denunciato una persona per violazione degli obblighi imposti dalla misura limitativa della libertà personale e per porto di oggetti atti ad offendere.

A Siracusa un 35enne sottoposto alla misura di sicurezza personale non detentiva della libertà vigilata, è stato identificato davanti l’Ufficio Postale di Viale Tunisi, in violazione delle prescrizioni cui è sottoposto.