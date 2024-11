In auto con un coltello a serramanico: denunciato a Priolo

A Priolo Gargallo, durante un controllo alla circolazione stradale, un 27enne è stato fermato alla guida della sua autovettura che è risultata priva di copertura assicurativa, inoltre, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico rinvenuto all’interno del portaoggetti del veicolo. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere e contravvenzionato per la mancanza di assicurazione obbligatoria, oltre al sequestro dell’auto.