Azienda agricola di Scoglitti con 7 lavoratori in nero: titolare denunciato

I Carabinieri di Scoglitti, durante il servizio di controllo del territorio, hanno proceduto alla verifica di un’azienda agricola di proprietà di K.A., 39 anni, albanese.

Avuto accesso all’impresa, i militari hanno appurato la presenza di 7 persone impegnate nell’espletamento di attività lavorativa, pertanto hanno approfondito gli accertamenti procedendo alla verifica delle rispettive posizioni lavorative. L’esito dei controlli ha fatto emergere che le 7 persone erano state impiegate in assenza di regolare contratto di lavoro, di cui 2 sono risultate essere stranieri irregolari sul territorio italiano.

I militari, terminati gli accertamenti, hanno proceduto dapprima nei confronti dei 2 stranieri irregolari secondo le procedure perviste dalla normativa sull’immigrazione e, successivamente, hanno accompagnato K.A. presso i loro uffici per gli atti di rito.

Terminate le formalità, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il proprietario dell’azienda agricola per impiego nel lavoro di stranieri irregolari, nonché elevato nei suoi confronti le previste sanzioni amministrative ed interessato l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Ragusa per le valutazioni di competenza in merito all’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività.