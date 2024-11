Aula del Comune di Crotone intitolata a Falcone e Borsellino

La sala consiliare del Comune di Crotone è stata intitolata alla memoria dei magistrati antimafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La cerimonia è avvenuta oggi, con la scopertura di una targa all'esterno dell'aula consiliare e della gigantografia all'interno della sala che riprende una foto scattata ai due magistrati. "I luoghi non devono restare anonimi. A maggior ragione i luoghi dove è fondamentale riconoscersi nei valori della legalità, della giustizia, della democrazia. Riconoscersi in chi si è battuto e ha perso la vita per l'affermazione di questi principi. Nel ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, degli uomini della scorta e di tutti coloro che hanno perso la vita nel combattere le mafie, nei valori di cui essi sono testimoni tutta la comunità di Crotone si riconosce", ha detto il sindaco Vincenzo Voce. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine e della magistratura della provincia di Crotone e il prefetto.