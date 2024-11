Scippa il telefonino a una donna, identificato e denunciato a Ispica

I carabinieri di Ispica hanno deferito in stato di libertà un 22enne straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per aver commesso un furto con strappo ai danni di una donna.

Il giovane tunisino, resosi responsabile della sottrazione di un telefono cellulare, è stato identificato mediante l’ausilio dei vari sistemi di videosorveglianza che insistono sull’area di interesse. Infatti, grazie alla visione dei filmati, è stato possibile ricostruire il percorso intrapreso dall’autore del furto a seguito della commissione del gesto delittuoso, in modo tale da poter acquisire fotogrammi inerenti le sue fattezze fisiche. La prosecuzione delle indagini ha consentito al personale operante di effettuare controlli nei riguardi di alcuni soggetti gravitanti nell’area ispicese, permettendo l’identificazione dell’autore del reato. L’interessato, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso del telefono cellulare provento di furto, che immediatamente è stato restituito alla legittima proprietaria la quale, a seguito di individuazione fotografica, riconosceva lo straniero senza ombra di dubbio. A suffragio dell’attività di indagine portata a compimento dai militari, il giovane tunisino ha ammesso le sue responsabilità in ordine al reato per cui è stato denunciato. Inoltre, la sua posizione è in corso di valutazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, vista la sua irregolarità sul territorio italiano.