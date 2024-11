Catania, spacciava con la chat dai domiciliari: finisce in carcere

Ha continuato a vendere droga nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, a Catania, proprio per lo stesso reato. Il piano di un 31enne è stato scoperto da agenti della squadra Volanti della Questura di Catania: l'uomo continuava a spacciare da casa contattando i clienti tramite una chat. Nella sua abitazione la polizia ha sequestrato oltre 700 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per confezionare dosi di droga e 400 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. Ma a catturare l'attenzione dei poliziotti è stata la presenza di quattro cellulari utilizzati, presumibilmente, per mantenere contatti diretti con potenziali clienti. Uno dei telefoni è stato trovato sbloccato, con la chat di una nota applicazione di messaggistica aperta, con diversi canali dedicati allo smercio di droga e vari video raffiguranti sostanze. L'uomo è stato arrestato dai poliziotti e, all'esito del giudizio per direttissima, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.