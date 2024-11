Volley Modica, Chillemi: con Ortona potevamo fare di più

Archiviata con un pizzico di amarezza la sconfitta casalinga con Ortona, la Volley Modica torna in palestra per preparare la partita di Lecce in programma domenica alle 17. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano sono consapevoli che contro la Sieco si poteva fare meglio, ma la squadra è rimasta in partita per i primi tre set contro una delle big del campionato di serie A3 e poi ha accusato il colpo dopo aver perso al fotofinish la terza frazione di gioco lasciando disco verde al sestetto abruzzese nel quarto parziale.

A commentare l'andamento del match di sabato scorso e dare uno scossone a tutto l'ambiente è Stefano Chillemi (nella foto).

“Abbiamo giocato contro Ortona che è una delle squadre più accreditate del nostro girone – spiega il capitano della Volley Modica – ma per lunghi tratti abbiamo dimostrato di poter lottare alla pari. Giocavamo in casa e potevamo vincere, ma purtroppo il terzo set perso al fotofinish ci ha tagliato le gambe e contro una squadra come Ortona non potevamo commettere errori. Da oggi torniamo a lavorare in palestra con l'obiettivo di portare a casa la prima vittoria. Questa squadra ha delle ottime qualità e spero che vengano fuori a partire dalla trasferta di Lecce”.