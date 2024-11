Transizione digitale: parte il progetto "Modica Innova" con 30 professionisti e studenti

Step d’avvio di Modica Innova, promosso dall'Amministrazione comunale con Sprintaly e l’associazione Modiverso. "Lavoriamo a Modica Innova da oltre sei mesi - afferma Antonio Drago, assessore alla Transizione digitale, Innovazione e Mobilità - e l’hackathon è la porta d’ingresso di un progetto destinato al futuro che, per la prima volta, unisce 30 tra professionisti e giovani studenti tutti Modicani, tra i 20 e i 45 anni, dai settori del design, tecnologia, marketing, del business e delle scienze umanistiche. Una ‘tre giorni’ che li vedrà impegnati verso soluzioni innovative digitali per promuovere un futuro più inclusivo e sostenibile per la Città. L’evento è un atto di concreta collaborazione che valorizza i talenti locali nel progetto che renderà Modica punto di riferimento per l'innovazione in Sicilia. Il risultato finale passa attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e l’hackathon è lo uno spazio dove le idee innovative possano emergere. Nel dettaglio, prima dell’inizio ufficiale, verranno aperte le candidature per selezionare i 30 partecipanti che riceveranno una formazione introduttiva sul tema della sfida, sugli strumenti di co-progettazione e sulle metodologie innovative che verranno utilizzate durante l’evento. I tre giorni di lavoro con planning quotidiano già definito, si terranno a Valata Minusa, ambiente unico per i partecipanti”.

“Modica non è solo una città che guarda al futuro - afferma il sindaco, Maria Monisteri - ma anche che ascolta e attiva le sue energie migliori. Ogni progetto proposto dai partecipanti contribuirà a creare un impatto positivo e duraturo per il rispetto per l’ambiente e la qualità della vita. Saranno idee basate sulla concretezza e sulla fattibilità. Testimonianza sono le tre assi su cui l’hackathon che abbiamo presentato ieri, si basa: cittadinanza attiva; inclusione e innovazione; spirito di Comunità. Siamo convinti che i giovani impegnati, per creatività e competenza, siano imprescindibili per costruire una Modica ancora più inclusiva, innovativa e attenta alle reali esigenze. Abbiamo una visione strategica della nostra Città e la vera trasformazione avverrà solo coinvolgendo le persone e rispondendo alle loro necessità”.