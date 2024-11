Modica, l'Unitre presenta il programma di attività per l'anno sociale 2024-2025

Giovedì 7 Novembre, presso la Sala riunioni dell’Icotea (in Via Sorda Sampieri, 128), l’Unitre di Modica presenterà il programma di Attività elaborato per il prossimo Anno Accademico che, per l’occasione, sarà ufficialmente avviato. L’appuntamento è alle 16,45 e nel corso dell’incontro si parlerà dell’azione che impegna l’Associazione e della volontà messa in campo dal Consiglio Direttivo a favore dei Soci e di quanti credono nel volontariato e vogliono utilizzare al meglio il tempo a disposizione. La riunione sarà avviata con la esecuzione degli inni, nazionale e dell’Unitre, da parte del Coro sociale diretto da Claudia Perrone. Dopo l’apertura dei lavori, presieduti da Enzo Cavallo (nella foto), ci sarà il messaggio in video del Presidente nazionale Piercarlo Rovera al quale seguirà l’intervento del Vice Presidente Ignazio Pagano Mariano che presenterà il Programma del nuovo anno e si soffermerà sull’impegno dell’Unitre di Modica anche come Sede del Coordinamento regionale di tutte le Sedi siciliane. Dopo l’intervento del Sindaco, Maria Monisteri Caschetto ed i saluti istituzionali è previsto l’intervento dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Modica Chiara Facello che relazionerà sul tema “Le politiche per l’invecchiamento attivo nei territori: il ruolo del terzo settore”. Dopo il dibattito ci saranno le conclusioni del Presidente Enzo Cavallo. L’incontro è aperto a tutti a conferma della scelta fatta dall’Unitre di Modica di mettersi a disposizione della Città e dei cittadini come punto di riferimento per offrire occasioni culturali, momenti formativi, iniziative ricreative e di svago, laboratori per la scoperta di virtù nascoste oltre alla organizzazione di viaggi, visite ed escursioni di non indifferente importanza. Particolare attenzione sarà rivolta, sin da subito, all’attività di volontariato nel Terzo Settore per sfruttare al meglio le opportunità e le risorse offerte dalla legislazione vigente.