Con la vittoria della Pennsylvania Trump è a un passo dalla soglia dei 270 elettori per la conquista della Casa Bianca. E' il secondo Stato in bilico che ha strappato ai dem: nel 2020 aveva vinto Joe Biden nello Stato, mentre nel 2016 era stato ancora una volta il tycoon.

Con la chiusura dei seggi in Alaska si sono ufficialmente concluse le elezioni negli Stati Uniti.