Donald Trump: "L'America di nuovo grande, fermerò le guerre"

Donald Trump Jr. ha deriso su X Kamala Harris riusando la famosa frase, diventata virale, in cui Harris parlando al telefono con Joe Biden dopo la vittoria del 2020 gli disse: "We did it Joe", 'ce l'abbiamo fatta Joe'. Ripubblicando un tweet di Joe Biden relativo al risultato del Super Bowl di febbraio, Trump Jr. ha scritto: "Ce l'abbiamo fatta Joe!!!". "Ce l'abbiamo fatta Joe" è diventato in breve tempo un meme che ha spopolato su Internet, ma ora è stato ripreso anche dai repubblicani per celebrare la vittoria di Trump s.Donald Trump, secondo Fox, diventa il 47esimo presidente Usa, il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il dem Stephen Grover Cleveland (a fine '800), il primo con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni. La sua è una vera e propria impresa senza precedenti perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca sfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali. Dopo l'assalto al Capitol sembrava un leader politico finito, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare.

Musk posta un razzo, 'il futuro sarà fantastico'

Elon Musk esulta per la quasi vittoria di Donald Trump. "Il futuro sarà fantastico", ha scritto l'uomo più ricco del mondo su X pubblicando la foto di un razzo che decolla.