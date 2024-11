Accoltellò il rivale per uno sguardo di troppo: 20enne preso a Palermo

Un ventenne accusato di tentato omicidio è stato arrestato a Palermo dai carabinieri di piazza Verdi che hanno eseguito un'ordinanza del gip, su richiesta della procura.

I fatti risalgono alla notte dello scorso 21 settembre, quando dopo una lite in un locale del centro, per uno sguardo di troppo rivolto a una ragazza, il ventenne accoltellò il suo rivale di 21 anni con almeno 9 fendenti, ferendolo gravemente.

L'indagine ha consentito ai carabinieri di individuare il locale teatro dell'accoltellamento, sequestrato in attesa di effettuare gli ulteriori accertamenti tecnici. Il ventenne è stato portato nel carcere "Lorusso Pagliarelli" di Palermo.