Vittoria, commessi reati ambientali: carabinieri denunciano 5 persone

I carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno effettuato servizi coordinati di controllo straordinario del territorio, anche con attività di osservazione area, che hanno dato i seguenti esiti:

effettuati più 100 controlli tra veicoli e persone, elevando sanzioni al codice della strada per dimenticanza dei prescritti documenti alla guida e mancata copertura assicurativa; denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un cittadino vittoriese, identificato V.D., 32 anni , poiché nonostante sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari è risultato assente al controllo dei militari, di fatto evadendo dalla propria abitazione;

segnalato al Prefetto un cittadino vittoriese scoperto in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish a seguito di accertamenti condotti dai militari sulla sua persona;

denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 5 persone che, a vario titolo, si sono rese autrici di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e getto di cose pericolose. In particolare i militari della Compagnia Carabinieri di Vittoria, in perlustrazione aerea a bordo dell’elicottero con i colori d’istituto, hanno notato un fumo nero, originato dalla combustione, provenire da un terreno del Comune di Ragusa. Al fine di accertare quanto osservato, l’elicottero è atterrato nei pressi del rogo, dove veniva identificato sul posto C.G., camerinese 60 anni, intento ad alimentare le fiamme con l’utilizzo di un trattore. Effettuati i dovuti accertamenti, i militari hanno appurato che il terreno era riconducibile ad una azienda agricola di proprietà di L.E., ragusano, L.G., 49 anni,L.G., ragusano di 40 ed M.D., ragusana., 54 anni. Dall’osservazione aerea i militari hanno rilevato la presenza nel terreno di un accumulo di rifiuti in legno, plastica e scarti dell’attività agricola, parte dei quali era in corso di combustione e che aveva originato il fumo nero notato dagli operanti. Messa in sicurezza l’area, i Carabinieri hanno poi proceduto al sequestro preventivo del terreno interessato dai rifiuti e dai roghi dall’estensione di circa 20.000 metri quadrati.