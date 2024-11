Da Siracusa tenta di spedire un chilo di marijuana in Svezia: bloccato un 'corriere'

La guardia di finanza di Siracusa ha denunciato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti un 35enne che aveva tentato di mandare un chilogrammo di marijuana in Svezia servendosi di un'agenzia di spedizioni.

La droga era in un collo che ufficialmente conteneva dei souvenir in ceramica, ma il forte e caratteristico odore della marijuana ha insospettivo il personale dell'agenzia che ha avvisato la guardia di finanza che ha trovato la sostanza stupefacente.

Quando l'uomo è tornato per chiedere spiegazioni sulla mancata spedizione sul posto ha trovato militari delle Fiamme gialle che lo hanno identificato e denunciato alla Procura. La droga è stata sequestrata.

Questa non è stata la prima operazione del genere messa a segno dalla guardia di finanza di Siracusa: nei mesi scorsi le Fiamme gialle hanno arrestato un giovane che si era fatto spedire quattro chilogrammi di hashish.