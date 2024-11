Blatte nel laboratorio di sfincione: chiuso un panificio a Bagheria

Controlli nei panifici che preparano lo sfincione bagherese da parte dei carabinieri del Nas di Palermo. Uno degli esercizi commerciali dove sono state trovate delle blatte nel laboratorio è stato chiuso dopo il sopralluogo anche dei tecnici dell'Asp. Per altri sono scattate multe per 15 mila euro per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo Haccp, con le rilevanti carenze igienico, sanitarie dei locali ispezionati, alla mancanza di tracciabilità delle materie prime utilizzate e all'impropria conservazione di quelli già preparati e pronti per essere venduti nonché allo svolgimento dell'esercizio di vicinato in assenza di specifica autorizzazione e all'ampliamento abusivo degli spazi commerciali. Inoltre sono stati sequestrati 30 chili di prodotti di pasticceria senza la tracciabilità alimentare.