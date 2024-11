Ci sono anche sei minori tra i 78 migranti soccorsi dalla nave ONG Sea Eye 5 e che sono ora ospitati all'hotspot del porto di Pozzallo. I migranti hanno detto di provenire da Egitto, Siria, Tunisia, Pakistan, Afghanistan. Sono tutti in discrete condizioni, a parte alcuni casi di scabbia. Per nessuno dei migranti è stato necessario il ricovero in ospedale.