L'incendio al deposito dei rifiuti Omnia a Licata, scattano dieci arresti

I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato, a Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa, 10 persone, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Agrigento su richiesta della procura. Quattro sono finiti in carcere, due ai domiciliari, per tre è stato disposto l'obbligo di dimora e per uno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I 10 indagati, fra cui alcuni romeni, sono gravemente indiziati dei reati di incendio, disastro ambientale, furto aggravato, detenzione e porto illegale di armi, estorsione e ricettazione. Le misure cautelari sono state emesse dall'autorità giudiziaria dopo l'interrogatorio degli indagati fatto in ossequio della cosiddetta legge Nordio. L'indagine, condotta dal reparto Operativo - nucleoInvestigativo, con l'ausilio di attività tecniche, nel periodo compreso tra gennaio 2024 e ottobre 2024, ha consentito di far piena luce sull'incendio, avvenuto il 20 gennaio di quest'anno, all'interno dello stabilimento per la raccolta, trattamento, smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali con l'utilizzo di procedure ad alto valore tecnologico della ditta Omina srl di contrada Piano Bugiades a Licata. Lo scorso 16 ottobre, i carabinieri avevano già arrestato trepersone, una delle quali finita ai domiciliari, sempre inesecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dalgiudic e per le indagini preliminari.

Le indagini dei carabinieri del reparto operativo - nucleo Investigativo del comando provinciale di Agrigento, che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali protrattesi per circa 10 mesi, oltre a individuar egli autori dell'incendio della ditta Omnia srl, hanno consentito di disegnare uno spaccato di micro e macro criminalità, di emarginazione e degrado nel territorio di Licata ma soprattutto dei centri di Ravanusa e Campobello di Licata. "L'estrema pericolosità manifestata dagli indagati, arrestati nelle operazioni di oggi e dello scorso ottobre, emerge con assoluta evidenza - rendono noto dal comando provinciale di Agrigento - dal possesso di armi da fuoco, dalla violenza e dal clima di intimidazione nei confronti delle persone offese, dalla occasionalità di alcuni episodi di reato contro il patrimonio che denotano una preoccupante facilità nell'aggressione fisica e nella commissione di reati di rapina, e soprattutto nell'episodio di tentato omicidio con una spranga di ferro ai danni di un cittadino extracomunitario ascritto a uno degli indagati, effettuato senza un reale movente".