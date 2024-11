Berlino replica a Musk: "Su X c'è libertà per gli stupidi"

Berlino replica all'attacco di Musk che ieri, intervenendo sulla crisi politica della Germania, aveva apostrofato in tedesco come 'uno stupido' il cancelliere Scholz. 'Su X c'è libertà per gli stupidi...', ha detto ai giornalisti una portavoce del governo. Interpellata sulla presenza del governo federale su X, la portavoce ha evidenziato che 'i social media sono un mezzo importante con cui il governo federale spiega e comunica il proprio lavoro' e, 'nel complesso, è importante che il governo continui ad essere rappresentato' sui social.