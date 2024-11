Inchiesta sulla Sanità Lucana, Bardi rinviato a giudizio

Nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità lucana, il gup di Potenza Francesco Valente ha rinviato a giudizio il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (FI) con l'accusa di concorso in induzione a dare o promettere utilità.

Il 7 ottobre 2022 l'inchiesta portò a 2 arresti: in carcere finì il capogruppo di FI in Consiglio regionale, Francesco Piro, ai domiciliari l'ex sindaca di Lagonegro, Maria Di Lascio.

Eletto per la prima volta nel 2019, Bardi è stato riconfermato governatore nello scorso aprile. Rinviati a giudizio anche tre assessori della Giunta in carica all'epoca dei fatti contestati. Prima udienza il 20 gennaio 2025.