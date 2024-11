Pallamano, lo Scicli Social Club "all'esame" del Girgenti

Dopo un vittoria ed una sconfitta, entrambe in trasferta, Lo Scicli Social Club allenato da Giovanni Marino attende fra le mura amiche la compagine della Pallamano Girgenti. La cosa più difficile viene adesso. Alla sua prima stagionale in casa, domenica pomeriggio, i gialloverdi sono chiamati a ben figurare davanti ai propri sostenitori, affrontando una squadra molto temibile, quale quella allenata da Lillo Gelo, “pioniere” della pallamano isolana. Guardando i precedenti tra le due compagini si evidenzia come lo scorso anno nei due confronti gli sciclitani uscirono sconfitti. Di conseguenza, una motivazione in più per i gialloverdi per invertire la rotta. Il Girgenti in questo avvio di torneo ha ottenuto due vittorie su due gare (la terza giornata ha riposato), mettendosi in luce per una fase difensiva attenta ed aggressiva, molta cinica nelle transizioni. Suo miglior realizzatore Gabriele Scibetta con 19 reti al suo attivo, su 93 reti messe a segno dalla squadra. Giovanni Marino in settimana ha lavorato (anche se a ranghi ridotti) sulle soluzioni da trovare e i giocatori hanno fatto capire di seguirlo. In questa gara più che mai servirà organizzazione tattica, i personalismi rischiano di essere puniti amaramente.

Fischio d’inizio alle 17 di domenica, 10 nella struttura tensostatica di Jungi. La direzione della gara è stata affidata al duo arbitrale Manuele e Manzella.