Si gioca Trapani - Cavese, il prefetto vieta la trasferta ai tifosi campani

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Salerno per l'incontro di calcio F.C. Trapani 1905-Cavese 1919, valevole per il campionato di Serie C, girone C, in programma presso lo Stadio Provinciale di Erice Casa Santa il prossimo 9 novembre, alle ore 15.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore, a tutela dell'ordine pubblico e per la sicurezza degli utenti delle tratte stradali interessate dal transito, a seguito delle valutazioni di rischio da parte degli organi preposti all'analisi dei profili di ordine e sicurezza nelle manifestazioni sportive.