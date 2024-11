Cadavere in un peschereccio trovato al porto di Catania

Il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri al Porto di Catania nella cabina di un peschereccio non tanto grande lì ormeggiato. Sul posto sono intervenuti della Guardia Costiera, che si trovavano lì, gli agenti della Polizia Scientifica di Catania e il medico legale per eseguire gli accertamenti. La causa della morte non è stata ancora del tutto accertata, ma sembrerebbe che si tratti di morte naturale. Non sono stati diffusi nemmeno l'età e le generalità dell'uomo.