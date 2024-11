Il M5s di Siracusa aderisce allo sciopero del 12 novembre

“Il Movimento 5 Stelle di Siracusa aderisce allo sciopero indetto dai sindacati per la zona industriale di Siracusa. Martedì 12 novembre saremo in strada, accanto ai lavoratori di cui comprendiamo la preoccupazione in questa fase caratterizzata da incertezze. Giusto, quindi, mantenere alta l'attenzione, anche attraverso iniziative di mobilitazione”. Lo comunicano il parlamentare nazionale Filippo Scerra e il deputato regionale Carlo Gilistro (M5s).