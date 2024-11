Ritardi nei lavori nella zona industriale di Catania, i metalmeccanici di Confindustria: troppi disagi

“Aumentano, di giorno in giorno, i disagi lungo la strada principale della Zona Industriale di Catania, interessata da lavori che si protraggono da mesi, determinando anche rischi di vario genere”. La situazione denunciata dal dott. Giuseppe Basile, presidente della sezione “Metalmeccanici” di Confindustria Catania, fa riferimento alle difficoltà, sempre maggiori, con le quali devono misurarsi gli operatori economici e gli utenti della Zona Industriale che, a seguito dalla chiusura del ponte posto in direzione Playa, si trovano costretti a compiere autentiche acrobazie e sovente devono fare i conti con seri pericoli. Da qui l’appello affinché le autorità competenti procedano, senza ulteriori indugi, a ripristinare lo stato dei luoghi, garantendo un percorso ordinato, ad oggi impossibile per via della interruzione a metà dell’itinerario principale della Zona Industriale. “Le aziende, i dipendenti e, più in generale, coloro che si trovano a dovere transitare da queste parti – ha concluso il presidente Basile – meritano rispetto, non di essere abbandonati alla loro mercé in un coacervo di interdizioni che, a mio sommesso avviso, avrebbe dovuto essere pianificato in maniera giudiziosa, tenendo conto delle esigenze dell’utenza e, soprattutto, del buon senso”.