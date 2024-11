Sorvegliato speciale non trovato in casa, denunciato dalla polizia a Ragusa

La Questura di Ragusa tiene altissima e costante l’attenzione sui destinatari delle misure di sorveglianza speciale di P.S., nella fattispecie gli Agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno operato il controllo delle prescrizioni imposte nei confronti di un pluripregiudicato ragusano.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, per i reati di violenza privata e di tentata rapina, destinatario della Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. per oltre tre anni, con la prescrizione di non rincasare oltre le 21.00 e di non uscire di casa prima delle ore 07.00, in più giorni non si è fatto trovare in casa nelle ore stabilite risultando così assente senza giustificato motivo, mostrando un atteggiamento irrispettoso degli obblighi derivanti dalla citata sorveglianza.

In virtù degli elementi probatori raccolti e della gravità del comportamento adottato, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Ragusa ed è stato chiesto di sostituire la misura cautelare in atto con altra più inflittiva.