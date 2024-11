Il Pd sul Ponte dello Stretto di Messina: non ci sono studi dell'Ingv

"Ma stiamo parlando del Ponte sullo Stretto di Messina o di una infrastruttura costruita con i mattoncini Lego su una zona al alto rischio sismico su cui non sono stati fatti i dovuti approfondimenti relativi ad una delle faglie più pericolose, ovvero quella attiva tra la Sicilia e la Calabria? Non esiste infatti uno studio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sull'argomento contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione Via del ministero dell'Ambiente e di questo vogliamo che la presidente del consiglio Giorgia Meloni in persona risponda in Parlamento". Così il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo che ha predisposto l'atto ispettivo urgente rivolto alla premier dopo quanto scoperto - e denunciato - dal quotidiano La Repubblica.