E' scattata all'alba a Sala Consilina, nel Salernitano, una operazione dei carabinieri per contrastare un traffico di droga. In azione nel centro storico diverse pattuglie dei militari della Compagnia di Sala Consilina coadiuvate dall'alto da un elicottero. Diversi sarebbero stati, secondo quanto trapela, gli arresti. Le manette sarebbero scattate per quattro persone.