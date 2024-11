Spacciava cocaina e hashish a Palermo, emesse 3 misure cautelari

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato tre palermitani accusati di spaccio di droga in via Montalbo. Dopo avere notato il passaggio della droga i baschi verdi hanno trovato nel corso di una perquisizione 31 dosi tra cocaina e hashish, denaro contante per 1.145 euro e 2 telefoni cellulari. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto per tutti e tre la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Pg e, per uno, anche la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Palermo.