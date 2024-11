Pnrr, più di cento milioni di euro per la rigenerazione urbana di Adrano

107.283 milioni di euro. A tanto ammontano i finanziamenti di cui ha beneficiato complessivamente il Comune di Adrano, non solo per i progetti di rigenerazione urbana previsti dal PNRR, ma anche per quelli volti a promuovere lo sviluppo sostenibile e per la riqualificazione di diverse aree pubbliche come la piazza antistante alla Chiesa del Cuore Immacolato, Contrada Capici e piazza A. Diaz. Nella relazione sullo stato di attuazione del programma che il Sindaco, Fabio Mancuso, presenterà oggi in consiglio comunale, emerge un piano di interventi che riguarda ampi settori della vita sociale, scolastica e urbanistica della città. La parola chiave è "il diritto dei cittadini" a vivere in una città accogliente, equa, solidale che garantisca opportunità di occasioni di sviluppo a tutti, soprattutto ai giovani. Gli interventi nei settori chiave hanno riguardato l'istruzione, i servizi sociali, l'ambiente e l'urbanistica con la garanzia della legalità e della sicurezza.