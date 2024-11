Pesca irregolare, sequestrata una rete di 100 metri nel mare di Augusta

Continua l’attività di polizia marittima in ambito portuale, di contrasto a condotte lesive della salute. Ennesima rete da pesca, da posta, sequestrata nel porto di Augusta, a carico di ignoti. Questo il bilancio della vigilanza svolta dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta nel finesettimana. Durante un’attività di pattugliamento marittimo effettuata nel porto Megarese di Augusta, una motovedetta della Guardia Costiera di Augusta, ed in particolare la CP 879, ha rinvenuto, a pelo d’acqua, una rete da pesca, da posta. La rete, di circa 100 metri, è stata issata a bordo, e sottoposta a sequestro da parte dei Militari. Al trasgressore, fermato, è stata comminata una sanzione amministrativa di circa € 2.000, per pesca in zona vietata e per utilizzo di attrezzi non consentiti per un pescatore non professionale. Si rammenta che tali attrezzi non possono essere né utilizzati né detenuti da coloro che, essendo privi della prevista licenza, non sono abilitati ad esercitare la pesca professionale ed, in ogni caso, si rimarca che l’attività di pesca in ambito portuale è vietata, sia ai pescatori professionisti che ai dilettanti, giacché si corre il rischio che finiscano sulle tavole dei consumatori prodotti ittici insalubri.