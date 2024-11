Temporale nel Catanese, 15 interventi portati a termine dai pompieri

Numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnate in città e provincia per interventi legati un violento temporale che dalla notte scorsa si è abbattuto sul territorio.

Sono 15 quelli portati già a termine tra dissesti statici di elementi costruttivi, soccorso a persona, incidente stradale, apertura porte, incendio e alberi pericolanti.

In contrada Pezza Mandra di Misterbianco i vigili del fuoco hanno soccorse due donne bloccate in auto dall'innalzamento dell'acqua.