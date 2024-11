Morta dopo aborto, assolti in Appello 4 medici del Cannizzaro di Catania

Sono stati assolti dalla Corte d'appello di Catania, con la formula "perché il fatto non sussiste", i quattro medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro a processo per la morte di Valentina Milluzzo, la 32enne alla 19/ma settimana di gravidanza deceduta il 16 ottobre 2016 dopo avere perso, con altrettanti aborti, i due gemelli che aspettava in seguito a una fecondazione assistita.

In primo grado, il 27 ottobre del 2022, erano stati condannati per omicidio colposo a sei mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di una provvisionale da 30mila euro alla sorella della vittima, Angela Maria Milluzzo, che si era costituita parte civile assistita dall'avvocato Salvatore Catania Milluzzo.