Appicca incendio boschivo, denunciato a Melito Porto Salvo

Un pensionato di 73 anni è stato denunciato in stato di libertà a Melito Porto Salvo dai carabinieri della locale Compagnia con l'accusa di avere appiccato, in località "Pietra", un incendio boschivo.

Le fiamme, anche se tempestivamente rilevate grazie all'intervento dei militari, hanno provocato la distruzione di un ettaro di macchia mediterranea e sterpaglie.

Importante è stata la collaborazione, in occasione dell'intervento, é stata la collaborazione con l'associazione di volontariato "Gruppo Adorno Adv", che ha fornito i filmati necessari per identificare il responsabile del reato.