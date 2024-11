Incidente stradale sulla ex provinciale Modica-Giarratana. Per cause da accertare ma, probabilmente, per la strada bagnata, un Tir ha sbandato finendo sulla fiancata sinistra di un'auto che proveniva dall'altra corsia di marcia. Nell'impatto è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, il conducente della vettura. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale.