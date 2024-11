Servizio socio psico pedagogico nelle scuole di Comiso

Partirà lunedì 18 novembre il servizio socio psico pedagogico nelle scuole di competenza del Comune di Comiso. “Questo servizio si aggiunge agli altri già avviati per gli studenti delle scuole dell’obbligo, compreso il tempo pieno già attivo dall’inizio dell’anno scolastico”. Dichiarazioni dell’assessore Giusi Cubisino, e del sindaco, Maria Rita Schembari.

“ L’inizio anticipato del servizio dell’equipe, - aggiunge Maria Rita Schembari – e di tutte le attività a supporto degli alunni con bisogni cognitivi e quindi l’ASACOM in particolare, la partenza di un servizio di refezione per 1200 iscritti che ha impegnato l’amministrazione anche con l’assunzione di due cuochi, oltre che la ristrutturazione integrale di tutte le cucine comunali che ora sono veramente all’avanguardia, sono tutti segni concreti della grandissima attenzione che l’amministrazione comunale rivolge alle scuole e ai loro bisogni. Un elogio particolare dunque all’assessore Cubisino, e atutti gli uffici che con lei collaborano per rendere ottimali questi supporti fondamentali alle istituzioni scolastiche”.