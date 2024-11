Modica, la II Commissione consiliare "indaga" sui lavori pubblici fermi e in ritardo

"Tante opere pubbliche a Modica negli ultimi tempi sono state consegnate con conseguente inizio dei lavori. Alcune di loro però sembrano in ritardo rispetto alla tempistica preventivata. Per questo motivo la II Commissione al Consiglio Comunale “Urbanistica – Lavori Pubblici – Viabilità – Trasporti”, presieduta dal consigliere Giammarco Covato, ha cominciato lo scorso mese di ottobre un’intensa attività di monitoraggio sullo stato di salute delle opere pubbliche in corso di realizzazione su tutto il territorio". Sembra proprio una versione addolcita di una vera e propria indagine interna che ha come principale destinatario l'assessorato ai Lavori pubblici. E l'avvio del monitoraggio arriva nello stesso giorno in cui l'assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, parla della riqualificazione del tratto di Polo commerciale dove gli operai della ditta appaltatrice noin si vedono da mesi.

L'assessore Drago ha effettuato al polo commerciale, insieme alla direzione lavori e alla ditta Fiber Cop, un sopralluogo. "Un passaggio necessario - afferma Drago - per fare in modo di definire i lavori da fare in tempi più che celeri e smussare gli angoli fra le parti, cercando di evitare un contenzioso che potrebbe solo allungare le tempistiche di intervento con danno ancor più grave per quanti, quotidianamente, percorrono questa importante arteria e vivono e lavorano a ridosso di essa. In queste settimane, siamo intervenuti per cambiare il cronoprogramma degli interventi e per definire con la ditta incaricata, i dettagli per la posa dell'asfalto sull’arteria e il completamento dell’opera ad esclusione del tratto interessato dalla rotatoria (nella foto). Quest’ultimo intervento, infatti, spetta alla ditta incaricata della posa dei cavi per la connessione della fibra". I tempi, insomma, sono destinati ad allungarsi come conferma Drago: contiamo già entro questo mese di novembre di ripartire spediti con i lavori e terminare tutto nei primissimi mesi del 2025”.

Sui lavori al Polo commerciale c'è la lente di ingrandimento della II Commissione consiliare che attenziona anche il completamento del Castello dei Conti, e la realizzazione dell’Asilo Nido di Frigintini. L'obiettivo primario della Commissione sembra essere l'asse viario del Polo commerciale, tanto che su quest’ultima opera è stata convocata la seduta per Venerdì 15 novembre alla quale seguirà un altro sopralluogo. “Abbiamo avviato questa attività di monitoraggio – fanno sapere dalla commissione della quale fanno parte i consiglieri Covato Giammarco, Nigro, Caruso, Alecci, Piero Covato e Gugliotta – per un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini modicani. Parliamo di opere finanziate negli anni scorsi con fondi esterni al bilancio comunale (PNRR, Rischio Idrogeologico, Agenda Urbana, fondi ex-Insicem) e approvate con variazioni di bilancio oltre che inserite nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Avendole approvate come consiglieri, dobbiamo seguire il loro iter fino alla fine. Sarà nostra cura tenere aggiornati i cittadini sugli sviluppi delle sedute”.