Volley Modica: fermi campionati di serie C e under 19, scendono in campo gli under 17

Mentre la formazione di serie A3 della Volley Modica fa quadrato e si prepara per l'impegno di domenica al “PalaRizza” contro Lagonegro, le formazioni biancoazzurre che partecipano ai campionati di serie C, under 19 e under 17 continuano il loro cammino di crescita in vista dei prossimi impegni.

I coach Ciccio Italia e Francesca Giucastro con il supporto del responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino, infatti, continuano a lavorare senza lesinare energie per preparare al meglio gli atleti che, in futuro potrebbero fare da “serbatoio” per la prima squadra.

Nel campionato di serie C, dopo la sconfitta casalinga con Viagrande i giovani “Galletti” si sono fermati per la pausa del campionato e torneranno in campo nel weekend al “PalaBucalo” di Santa Teresa Riva. Turno di riposo anche per la formazione under 19 che sta approfittando della sosta per affinare gli schemi e migliorare la condizione atletica in vista dei prossimi impegni. Nel turno precedente i biancoazzurri si sono imposti per 3 – 0 sui pari età del Koira Vittoria (nella foto).

Per quanto riguarda invece la formazione under 17, il calendario assegna la trasferta a Solarino, in programma nel pomeriggio, dove il giovane sestetto modicano se la vedrà con i pari età della Paomar.