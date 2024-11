Siracusa, 3 famiglie bloccate dall'acqua in contrada Frescura

Tre famiglie sono rimaste bloccate in contrada Frescura per l'abbondante pioggia che ha allagato le loro abitazioni. I residenti hanno chiesto l'intervento della Protezione civile, che nulla hanno potuto per l'intasamento della rete fognante. Soltanto stamane sul posto che si trova a pochi chilometri dal Centro abitato di Floridia, una ditta incaricata dall'ufficio tecnico, con un escavatore, ha liberato la rete fognante che era ostruita.