Alluvione nel Catanse, sindaco Lepore: "Bologna pronta ad aiutare Catania"

"Esprimo solidarietà e vicinanza al sindaco di Catania Enrico Trantino per il violento nubifragio che sta colpendo la sua provincia in queste ore. Le immagini che ci arrivano dalla Sicilia mostrano ancora una volta la fragilità dei nostri territori di fronte ad eventi climatici così estremi. Lo attende un compito duro nei prossimi giorni, che conosciamo bene, consideri la nostra città a disposizione per quanto riterrà utile". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.