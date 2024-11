Botte e minacce per avvi, un divieto di avvicinamento a Taurianova

Anni di offese, minacce e botte, avvenuti anche in presenza dei figli minorenni della coppia. Un calvario terminato quando, all'ennesimo episodio di violenza subito, una donna di Taurianova (Reggio Calabria), temendo per sé e per i figli si è decisa a chiedere aiuto ai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. È così che, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Palmi, un autotrasportatore di 45 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e, contestualmente, al divieto di dimora nel comune di Taurianova con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.