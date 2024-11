Il primario aggredito a Lamezia Terme, il responsabile va ai domiciliari

E' stato posto agli arresti domiciliari Carlo Sacco, di 28 anni, arrestato ieri dalla Polizia perché accusato di essere l'autore dell'aggressione al primario facente funzioni del Pronto soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme Rosarino Procopio. Lo ha deciso il Tribunale di Lamezia in composizione monocratica. Il giudice non ha invece convalidato l'arresto eseguito in flagranza differita in base alle nuove norme contro il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, non ritenendo sussistenti gli elementi. L'udienza di convalida si è tenuta stamani.