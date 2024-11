Il Cda delibera Valerio Santoro nuovo direttore del Teatro Biondo

Il Consiglio di amministrazione dell'associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, che si è riunito stamane, ha deliberato di affidare l'incarico di direttore, per il triennio 2025-27, a Valerio Santoro che dal '99 cura l'associazione culturale La Pirandelliana.

Cinquantadue anni, di Caserta, Santoro succede a Pamela Villoresi che non ha ripresentato la propria candidatura.

La scelta del Cda è avvenuta dopo una ulteriore valutazione di tutte le manifestazioni di interesse avanzate, e in particolare di quelle che avevano superato un primo vaglio tecnico-culturale del Consiglio stesso, con il supporto e la consulenza del maestro Piero Maccarinelli, incaricato nella seduta di Consiglio del 17 luglio scorso.

Quattro i candidati nella rosa finale di valutazione - ascoltati separatamente - redatta il 18 settembre scorso: oltre a Santoro, Alfio Scuderi, Luca Lazzareschi e un candidato il cui nome non è stato reso noto.