Il presidente dell'Ars: "Non ci sarà alcun rinvio sulle elezioni nelle Province"

"Sulle Province non ho dubbi: io non farò passare alcuna nuova proposta di rinvio delle elezioni. Abbiamo scelto una soluzione non azzardata, ma azzardatissima, alla luce delle sentenze della Consulta. Ma se una disposizione nazionale, di qui a dicembre, ci esentasse dall'applicazione della Delrio, il problema sarebbe risolto. Ne parlerò la prossima settimana con La Russa". Così, in una intervista a Repubblica Palermo, il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.